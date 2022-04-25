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На даче у Валерия Леонтьева все леопардовое: ковры, диваны, кресла, стены и даже посуда

У певца - страсть к леопардовому принту.

На даче у Валерия Леонтьева все леопардовое: ковры, диваны, кресла, стены и даже посуда
Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press

У Валерия Леонтьева — страсть к леопардам. На его даче в Подмосковье практически в каждой комнате есть предмет с леопардовым принтом: ковры, диваны, кресла, стены и даже посуда.

На даче у Валерия Леонтьева. Фото: «Муз-ТВ»
На даче у Валерия Леонтьева. Фото: «Муз-ТВ»

«Я бы даже сказал, что у меня прослеживается тяготение к этническим вещам Африки, — рассказал Леонтьев «Муз-ТВ» для программы «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков».

На даче у Валерия Леонтьева. Фото: «Муз-ТВ»
На даче у Валерия Леонтьева. Фото: «Муз-ТВ»

Валерий Леонтьев всегда следил за собой и выглядел гораздо моложе своих лет. Народный артист до сих пор старается сохранять спортивную фигуру и ухаживать за лицом.

На даче у Валерия Леонтьева. Фото: «Муз-ТВ»
На даче у Валерия Леонтьева. Фото: «Муз-ТВ»

Сейчас Леонтьеву 73 года, он все реже появляется на сцене и все больше времени проводит в уединении.

Документальные премьеры выходят на канале «Муз-ТВ» каждую субботу в 16.00.

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