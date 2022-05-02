Ильдар Абдразаков стал победителем «Маски»: главная тайна сезона раскрыта

В первый день мая на НТВ состоялся суперфинал третьего сезона шоу «Маска». Третье место досталось Монстрику – им оказался, как и предполагали судьи, Алексей Воробьев. А главная битва развернулась между Анубисом и Драконом.

Решить судьбу двух финалистов выпало председателю жюри Филиппу Киркорову. «Самый ужасный момент, хочу спрятать свои глаза», — признался он.

«Я отдаю дань уважения вам обоим. Вы прекрасные, вы совершенно разные, Анубис невероятный, многогранный, до сих пор не понимаю, кто там, и это, наверное, самая главная интрига этого шоу», — обратился к финалистам артист.

Однако, Киркоров, памятуя прошлый сезон и второе место тенора Юсифа Эйвазова, Киркоров решил отдать победу Ильдару Абдразакову. То есть участнику в маске Дракона – жюри узнало его голос давно.

Ильдар Абдразаков — российский оперный певец, баритон. Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми». В костюме Анубиса скрывалась Мария Зайцева, солистка группы «Две Маши», ее жюри тоже отгадало.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!