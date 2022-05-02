«Не могу обманывать»: финалистка «Маски» Алсу призналась, что не скрывала свое участие в шоу

Шоу «Маска» завершилось на НТВ грандиозным финалом. В шаге от победы разоблаченной оказалась Пчела, которую так полюбили многие зрители. И если в отношении остальных таинственных участников у жюри были приоритетные версии, то насчет любимой жужелицы Филиппа Киркорова конкретики не было ни у кого.

Между тем, всех судей и зрителей вокруг пальца обвела певица Алсу. Ни разу такая версия не возникла ни у кого. И после своего разоблачения звезда призналась, что не скрывала своего участия в проекте от родных. С первого дня об этом знали обе дочки артистки – Сафина и Микелла. А дальше – и все остальные.

«Образ Пчелы всем очень понравился, они следили за шоу — если не успевали по телевизору, то потом я им присылала видео своих номеров. Удивились люди, которые абсолютно не догадывались, но в какой-то момент заподозрили и спросили. А я, глядя в глаза, просто не могу обманывать. Свекровь вот очень была поражена, воскликнула: «Кааак?» — рассказала звезда «СтарХиту».

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