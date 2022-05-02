Покрасовалась перед зеркалом: Юлия Михалкова устроила дефиле в купальнике

Актриса и телеведущая поделилась кадрами своего выходного с подписчиками.

Юлия Михалкова некогда была участницей шоу «Уральские пельмени». Теперь она – самостоятельная творческая единица, не менее популярная, чем в годы юмористического шоу. За ней по-прежнему следят десятки тысяч фанатов, но радует новыми фото она их нечасто.

Тем ценнее кадры, которые Михалкова иногда постит. На этот раз поклонникам повезло особенно – Юлия показала фигуру в купальнике, устроив в СПА-салоне дефиле перед зеркалом.

Покачивая бедрами, она прошла мимо наполненного джакузи к зеркалу, включив камеру. Видео девушка тут же опубликовала в Сети.

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