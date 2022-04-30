После душа: Юлия Михалкова в бикини не смогла скрыть прелести под тонкими тканями

Наряд, который надела звезда, больше подойдет для пляжа.

Телеведущая, актриса Юлия Михалкова давно покинула шоу «Уральские пельмени»., прославившее ее на всю страну. Но из шоу-бизнеса не ушла, и по-прежнему пользуется популярностью у поклонников. Сейчас она задействована в антрепризе с Марией Кравченко и «Отдам бывшего в хорошие руки», а также много снимается в рекламных проектах.

В своем микроблоге Михалкова показала закулисье съемочного процесса, который проходил в нескольких локациях, включая душ и ванну. Помимо купальников, Юлия наряжалась и в оригинальный наряд из полупрозрачной ткани, судя по всему, пляжную накидку поверх бикини на длинных завязках.

Михалкова с кремом в руке позировала перед камерой, засветив фигуру в прозрачном одеянии. Кадры девушка запостила у себя в соцсети.

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