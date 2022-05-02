«Кем нужно быть, чтобы отречься от своих корней?!»: Отар Кушанашвили прошелся по Вере Брежневой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в одном из интервью заявила, что не является украинской певицей. Не так давно, в свете ее новых заявлений, ей припомнили, как она открещивалась от Родины.

Прошелся по ней и Отар Кушанашвили. Он в новом выпуске своей YouTube-программы «Каково?!» припечатал звезду за позицию.

«Вера Брежнева говорит: «Я не украинская певица». Конечно, ты же из Бишкека! Мы все это знали. То есть прошло какое-то время, она в этой ситуации смотрит, кто берет верх, куда ветер дует. Берет и смотрит: так, Лобода, печальная судьба. Иван Дорн, этот иноагент», — изображает Брежневу журналист. И недоумевает: «Ты родился в Днепропетровске, ты жил в этой стране. Вы понимаете, кем нужно быть, чтобы отречься от своих корней. А какая ты певица? Монгольская?».

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