Драма жизни и карьеры: Анастасия Волочкова проиграла суд Большому театру

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова в 2003 году прекратила сотрудничество с главной сценой страны, но не по своей воле. Ее, по ее же словам, изгнали оттуда, нарушив ее права. И с тех пор звезда судится с учреждением за восстановление своих полномочий.

Балерина требовала взыскать с Большого 95 миллионов рублей за 18 лет работы – по ее словам, она так и не была уволена официально из учреждения. Однако накануне суд встал на сторону учреждения и отказал в иске Волочковой. Как сообщает «Комсомольская правда», адвокаты балерины намерены обжаловать решение суда.

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