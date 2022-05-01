«Разделяю систему Аллы Борисовны»: Киркоров рассказал, как Пугачева измеряет возраст

Филипп Киркоров накануне отметил свой юбилей. Ему исполнилось 55 лет, из них 37 он на сцене. Праздновать именины артист решил широко – в течение нескольких дней он выступал на сцене с грандиозным шоу, в котором переоделся 27 раз. Об этом артист рассказал лично в беседе с сайтом «СтарХит».

Киркоров признался, что с течением лет не раз переживал нечто похожее на климакс. Сейчас он успокоился – после появления детей его жизнь кардинально изменилась. И он решил, что будет измерять возраст, как Алла Пугачева.

«А вообще надо бы дать обратный отсчет — его, кстати, придумала Пугачева. После 50-летия она праздновала не 51, а 49, и это прекрасно! Я чувствую себя максимум на 45, поэтому полностью разделяю систему Аллы Борисовны», — рассказал артист.

Алла Пугачева стала для Филиппа Киркорова не только учителем, но и музой, женой и второй главной женщиной в жизни после мамы. Женаты артисты были с 1994 по 2005 годы.

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