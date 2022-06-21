Валя Карнавал, Саша Стоун, Мария Погребняк посетили вечеринку «Успешного продюсера»

Отметим, что на днях прошла шумная вечеринка в честь дня рождения основателя TikTok-дома Hype House Заира Юсупова.

Праздник прошел на 90-м этаже одной из башен Москва-Сити. На вечеринку пришли одни из самых популярных блогеров и молодых артистов Валя Карнавал, Юлия Гаврилина, Екатерина Голышева. Заир Юсупов лично развивал и продвигал бренд каждой из них.

Также на день рождения Заира Юсупова пришли его коллеги Карина Кросс, Мария Погребняк, Анна Ищук, Димас Блог и другие.