«В очень тяжелом состоянии»: экс-солистка Artik&Asti Анна Дзюба – о последствиях ухода из группы

Анна Дзюба, наиболее известная как солистка группы Artik&Asti, накануне представила свою новую песню, вторую после ухода в свободное сольное плавание. Покинуть проект, в котором она успешно выступала 11 лет, звезда решила осенью прошлого года. Как подчеркивает певица, это было ее самостоятельное решение, не связанное ни с какими конфликтами или недомолвками между ней и продюсером Артемом Умрихиным.

Сейчас Анна Асти, как называют ее поклонники, признается, что уход из группы дался ей нелегко. Она погрузилась в глубокую депрессию и думала, что ее карьере конец. Но спас из затяжного кризиса артистку друг Филипп Киркоров.

«Я была в очень тяжелом моральном состоянии после того, как ушла из группы. Единственным человеком, с которым хотела тогда пообщаться, спросить совета, как мне все пережить, был Филипп», — призналась «СтарХиту» Анна.

В итоге музыкант помог звезде не только ментально выздороветь, но и сделать новый шаг в новую жизнь – они записали новый хит «Хобби», вышедший в преддверии юбилея Киркорова.

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