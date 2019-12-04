Оба классные: что связывает певицу Анну Дзюбу со знаменитым футболистом Артемом Дзюбой

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж! Эта новость обрадовала ее поклонников. Мы решили выяснить, а не родственница ли певица форварду команды «Зенит».

А те, кто до сих пор не особенно интересовался творчеством девушки, теперь захотели узнать: кто она – Анна Дзюба, и кем она приходится знаменитому футболисту Артему Дзюбе, форварду команды «Зенит» и сборной России?

«Простая до ужаса»

Анна Дзюба, или Asti (ее псевдоним в группе), сегодня очень популярна и востребована, однако, по словам ее поклонников, красивая, сексуальная и успешная девушка нисколько не «зазвездилась».

О ней говорят, что она «простая до ужаса», совершенно не отличается пафосными выходками и всегда с удовольствием общается с фанатами.

Анна родилась в украинском городе Черкассы в 1990 году, там и сейчас живут ее родители, сестра, племянники и другие родственники. В детстве Аня предпочитала дружить с мальчишками, пусть иногда и приходилось ввязываться в драки, — это ей казалось лучше, чем слушать сплетни и чувствовать неискренность девчонок.

Мама научила Аню никогда никому не завидовать, особенно – богатству и дорогим вещам. И сегодня девушка признается, что начисто лишена такого качества, как зависть.

Боялась и мечтать о карьере артистки

С самого раннего детства Аня любила петь и танцевать, вместе с сестрой они часто устраивали показы мод и самодеятельные концерты, однако девушка была убеждена: без связей в нужных кругах и без денег нечего даже пытаться стать артисткой.

Окончив школу, Аня пробовала себя в разных профессиях, а в свободное время записывала известные песни в своем исполнении и размещала их в интернете. Именно так о существовании талантливой украинки узнал Артем Умрихин – к тому времени уже успешный продюсер.

Москва подарила прилив энергии

Артем как раз собирался создать группу со своим участием и искал партнершу – девушку с хорошим голосом. Анино исполнение ему понравилось, он ее нашел и предложил спеть вместе. Так началось их совместное творчество.

Переезжать в Москву Анна долго опасалась – ей казалось, что она не сможет жить в огромном мегаполисе. Однако, после многочисленных перелетов туда-сюда, поняла однажды: столица ее принимает. Анна почувствовала здесь мощный прилив энергии и окончательно решила остаться.

Артем для нее – друг и брат

Когда группа Artik & Asti стала знаменитой, многих интересовало: а какие отношения между молодым талантливым Артемом и красавицей Аней? На все подобные вопросы с самого начала Аня решительно отвечала: для нее Артем – друг и брат, который помогал ей преодолевать множество трудностей после переезда в Москву.

В июне 2019-го дуэт получил премию «МУЗ-ТВ». Анна признавалась, что очень волновалась перед вручением награды и не смогла потом сдержать слез. «Лучшая работа, лучший босс!» — написала она тогда в своем Instagram.

Личная жизнь долго была тайной

А кем же было все это время занято сердце талантливой певицы? Анна неохотно приоткрывала завесу тайны, известно было только, что какое-то время назад ей пришлось пережить болезненное расставание с парнем.

И вот – радостная новость: Анна собирается замуж! Ее избранником стал 40-летний бизнесмен Станислав Юркин, с которым они встречаются вот уже полгода.

Родственница футболиста?

А как же насчет родственных связей с Артемом Дзюбой? А никак – нет никаких родственных связей, певица и спортсмен – просто однофамильцы, такое случается. Артем и Анна даже незнакомы друг с другом. Хотя не исключено, что могут познакомиться, — ведь оба – знаменитости!

А вам нравятся песни, которые исполняет дуэт Artik & Asti?