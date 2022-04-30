«Вне зависимости от расстояний!»: оскандалившаяся Нетребко во всеуслышание обратилась к Киркорову

Филипп Киркоров в последний день апреля празднует свой юбилей. Артисту исполняется 55 лет. И в числе первых поздравивших его с новой датой оказалась Анна Нетребко. Давняя подруга поп-короля, недавно громко оскандалившаяся, подобрала теплые слова в адрес товарища и коллеги по цеху.

«С юбилеем, дорогой Филипп! Пусть новый год твоей жизни принесет радостные и восхитительные перемены! Новых сил, энергии и музыки! Очень люблю! Сердцем с тобой в этот день», — написала оперная звезда.

Именинник тут же отреагировал на пожелания от подруги и написал в комментариях чересчур теплый ответ: «Любовь моя! Спасибо! Я очень тебя люблю! Ты в моем сердце навсегда, вне зависимости от расстояний! Ты и твоя прекрасная семья!».

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