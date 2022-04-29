Татуаж бровей, белоснежная улыбка и седина: как выглядит мама Пелин Карахан, сыгравшей дочь Хюррем

В одном из интервью актриса из турецкого сериала «Великолепный век» призналась, что и она когда-то жила без денег. И не понаслышке знает, что такое испытывать нужду.

Пелин Карахан после окончания университета училась на факультете гостиничного бизнеса и туризма, долго не могла найти работу. Вспоминая те непростые времена, звезда турецкого сериала «Великолепный век» призналась, что даже рыдала, блуждая среди небоскребов, практически отчаявшись как-то наладить свою жизнь.

Тогда у Пелин совсем не было денег. И хотя в это верится с трудом, актриса не понаслышке знает, что такое испытывать нужду. Спасли девушку кастинги. Она стала сниматься в кино, ну а попав на съемочную площадку «Великолепного века», можно сказать, вытянула счастливый билет.

Особая связь у Пелин с мамой Нурал. Как-то актриса вскользь упомянула, что ее воспитывали самостоятельной. Именно мама будущей звезды турецких сериалов взвалила на свои хрупкие плечи заботу о дочери. Карахан даже упоминала, что, знакомясь с мужчинами, она потенциально искала того, кто будет заботиться о ней и оберегать. Именно таким мужчиной стал нынешний возлюбленный актрисы Бедри Гюнтай. У пары двое сыновей: Али Демир и Джан Эюп.

А вот так выглядит мама Пелин Карахан. Как подметили многие поклонники, на Хюррем султан родительница звезды турецких сериалов совсем не похожа. У Нурал в ее 60 лет полностью седые волосы, которые женщина закрашивает. Также мама Пелин может похвастаться белоснежной улыбкой, видимо, актриса оплатила виниры для бабушки своих детей. Нурал от моды не отстает, она даже татуаж бровей сделала. Выглядит мама Михримах султан весьма и весьма моложаво.

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