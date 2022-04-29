На роскошной вилле в Италии: Вера Брежнева призналась, что льет слезы

Певица Вера Брежнева после начала событий на Украине покинула Киев и обосновалась на одной из своих вилл в Италии. У нее два роскошных особняка на юге Европы — шикарный дом на фешенебельном курорте Форте-дей-Марми, а также вилла в более приватном, но не менее дорогостоящем районе в окрестностях озера Гарда.

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Сидя в Италии, Брежнева признается, что постоянно на эмоциях. Она по-прежнему льет слезы. «Кажется, что уже выплаканы слезы, что эмоций неоткуда взять. Но опять Одесса, постоянно Мариуполь, снова Киев», — написала звезда.

Брежнева ежедневно публикует в своем микроблоге новости о волонтерах и помощи украинским беженцам. Сама звезда на Родину не собирается.

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