«Несчастья начались»: сбежавшая из России Рената Литвинова перепугала поклонников внезапным заявлением

Многие звезды уехали из страны в конце февраля – начале марта после начала украинских событий. Среди покинувших Россию оказалась и актриса Рената Литвинова. Она сбежала в Париж, где у нее квартира, и второй месяц живет во Франции.

Не так давно артистка затосковала по России. А сейчас и вовсе сделала заявление, от которого поклонники начали волноваться.

«Несчастья начались — готовьтесь к новым», — заявила Рената.

Фолловеры в комментариях призвали Литвинову раскрыть суть послания – что же у нее произошло. «Рената, нагоняете отчаяния таким сообщением», «Инфернальненько», «Думаете, уже надо «ползти в сторону кладбища»?», «Ренаточка, что вы пугаете», «Это уж точно», — комментируют послание дивы подписчики.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!