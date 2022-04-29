«В уничижительном тоне»: молодая жена Игоря Николаева высказалась после скандала с Галкиным и Пугачевой

Сбежавший в Израиль Максим Галкин долго и безнаказанно высказывался негативно в адрес России на фоне украинской кампании. Однако, на днях журналист Маргарита Симоньян прошлась по артисту, не только возмутившись его заявлениям, но и изобличив настоящую ориентацию артиста – мол, женился на пожилой Пугачевой ради отвода глаз, а сам предпочитает мужскую компанию.

Униженное семейство отмолчалось. Первой защитить друзей бросилась Лайма Вайкуле. Она написала длинный текст в своем микроблоге, заняв сторону Галкина и Пугачевой. Затем высказался давний друг семьи Игорь Николаев. Вслед за ним прервала молчание и его молодая жена Юлия Проскурякова.

«В каком уничижительном тоне обсуждают данную семью! Это несправедливо… В этой семье всегда царили любовь и уважение. Обижать и унижать зачем?» — цитирует артистку «Комсомольская правда».

Кроме того, высказался в защиту бывшей тещи и Владимир Пресняков-младший. Музыкант подчеркнул, что Алла Борисовна многое сделала для России.

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