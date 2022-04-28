Владимир Пресняков о Наталье Подольской: «Я чувствовал, что что-то не то»

Певец рассказал, как себя вела жена во время участия в засекреченном шоу «Маска».

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 17 лет. За это время они дважды стали родителями, а их чувства не раз проходили проверку на прочность.

В этом году Подольская участвовала в третьем сезоне популярного шоу «Маска», в котором артисты надевают на себя костюмы разных персонажей и выступают. А зрители и жюри должны угадать — кто перед ними.

На проекте есть обязательное условие: никто не должен знать, что артист участвует в «Маске», иначе участника ждет штраф до 10 миллионов рублей. Вот им и приходится выкручиваться разными способами.

Журналист Teleprogramma.pro спросила сегодня Владимира Преснякова на мероприятии телеканала RU.TV, как Подольской удалось скрыть участие в шоу от мужа.

«Меня невозможно обмануть. Я чувствовал, что что-то не то. Наталья смеялась, странно себя вела, но не выдала себя. Третий выпуск я смотрел. Остальные нет», — заявил Пресняков Teleprogramma.pro.

Напомним, Подольская выступала в костюме Осьминога. В проекте также участвовал сын Преснякова — Никита. Он прятался в маске Козерога.

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