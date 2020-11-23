«Ты был больше чем папой»: Виктория Романец из «Дома-2» сообщила о смерти отчима

Бывшая участница проекта «Дом-2» Вика Романец поделилась скорбной новостью с подписчиками Instagram. Девушка рассказала, что ее семья переживает страшную утрату. Умер отчим Вики Романец — Сергей, который воспитывал ее с раннего детства.

Виктория призналась, что считала мужчину своим родным папой, хотя никогда его так не называла и обращалась только на «вы».

В микроблоге брюнетка опубликовала семейный снимок, под которым призналась в любви своему близкому человеку.

«Ты был больше чем папой, хотя я никогда тебя так не называла. Ты был лучшим примером настоящего мужчины, который будет горой за свою семью и не даст в обиду никого из близких», — написала Вика Романец в Instagram.

Она не стала раскрывать причину смерти своего отчима, но дала понять, что он долго боролся с тяжелым заболеванием, а семья поддерживала его, как могла.

Стоит отметить, что трагическая новость застала Вику Романец на отдыхе. В эти дни она вместе с мужем Антоном Гусевым находится в Дубае. Так что, пока не понятно, сможет ли Виктория проводить отчима в последний путь или нет.

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