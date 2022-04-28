Дело было на шезлонге: Клава Кока в одном белье щегольнула лоснящимися на солнце бедрами

Певица Клава Кока – обладательница не только музыкального таланта, но и стройной фигуры, которую всячески подчеркивает различными нарядами. Нередко ее одежда ограничивается купальниками или нижним бельем, и красотка старается блеснуть тем, чем наградила природа, позируя перед камерой.

На этот раз звезда устроила фотосессию на террасе. Она возлежала на шезлонге в белом нижнем белье, демонстрируя точеные формы. На одном из фото Кока накинула рубашку, попытавшись прикрыть прелести. Но лоснящимися бедрами все-таки щегольнула, скоромно потупив взор.

Ранее в этом же комплекте белоснежного белья красотка Клава снималась в клипе на новую песню. Ее партнером по съемкам стал известный рэпер, и перед ним в кадре девушка расхаживала в исподнем.

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