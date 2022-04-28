Затмила именинницу: Клава Кока блеснула красивым декольте в асимметричном топе-корсете

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, накануне повеселилась на дне рождения у своей коллеги Люси Чеботиной, прославившейся после хита «Солнце Монако». Виновница торжества закатила настоящий бал, и Кока не смогла его пропустить.

Многочисленные гости, веселье и танцы на весь вечер захватили именинницу, но она смогла найти время для каждого, чтобы сфотографироваться на память. Клава Кока показала свои фото с Чеботиной.

На праздник Кока пришла в оригинальном наряде, составленном в любимом у певицы стиле микс – она смикшировала вечерний стиль с кэжуал: верх в виде элегантного асимметричного топа корсетного фасона, подчеркнувший красивое декольте, и джинсы с блестящими вертикальными полосками.

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