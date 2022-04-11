На грани развода: расстроенная Наташа Королева сбежала с праздника

На днях актриса Эвелина Бледанс отмечала свой 53-й день рождения. По этому случаю звезда устроила пышный праздник, куда пригласила многих коллег и друзей.

Отметилась на вечеринке и Наташа Королева. Правда, праздничного настроения у певицы совсем не было. В разгар мероприятия исполнительница «Желтых тюльпанов» поспешила удалиться из ресторана.

«Нет, у нее ничего не случилось. Апрель богат на именинников. Когда человек успевает заехать и поздравить нескольких друзей, ему низкий поклон!» — сказала Бледанс в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ.

больше по теме Где Наташа? Невестка Королевой повеселилась в ночном клубе в компании Тарзана Мелисса Валынкина обручена с единственным сыном Наташи Королевой и Сергея Глушко.

Добавим, по слухам, в семье Наташи и Сергея Глушко не все гладко. В последнее время фанаты все чаще говорят о предстоящем разводе пары. К тому же буквально на днях Тарзан и мама Наташи Людмилы Порывай отписались друг от друга в соцсети. Это случилось после того, как танцор высказал свою позицию по всему происходящему в мире, поддержав действия России.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.