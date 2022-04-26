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Подруга Заворотнюк рассекретила реальное состояние актрисы

По ее словам, звезда каждый день борется за жизнь.

Подруга Заворотнюк рассекретила реальное состояние актрисы
Анастасия Заворотнюк. Фото: Global Look Press

В последнее время практически ничего не слышно о состоянии Анастасии Заворотнюк. Известно, что актриса борется с онкологией и, к счастью, пока все более-менее хорошо.

Подруга «прекрасной няни» певица Виктория Пьер-Мари рассказала поклонникам, как на самом деле себя чувствует Заворотнюк. По ее словам, артистка каждый день борется за жизнь.

«Очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания», — заявила Пьер-Мари в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Редакция Teleprogramma.pro в очередной раз желает актрисе скорейшего выздоровления!

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