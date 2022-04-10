Сверкающая дива: дочь Анастасии Заворотнюк восхитила красотой в блестящих брюках

Старшая наследница актрисы Анастасии Заворотнюк в новом образе с блестящими брюками и кожаным топом позировала на фоне ночного Дубая. Анна Заворотнюк продемонстрировала модный аутфит в личном микроблоге.

Модель разместила свежее фото в соцсетях. Красавица нарядилась в широкие брюки цвета серебра с блеском алмазов. К ним Анна добавила черный кожаный топ без бретелей. Также Заворотнюк надела пудровые туфли Valentino и сверкающую сумочку.

Примечательно, что подруга знаменитости вышла на прогулку по ночному Дубаю в точно таких же штанах и с такой же сумкой, как у Анны Заворотнюк.

«Вот это блеск!», «Какие вы красотки, одинаковые подружки», «Вам очень идет этот образ, Анечка», – написали восхищенные поклонники Заворотнюк.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк подчеркнула длинные ноги микрошортами актуального оттенка. После дня рождения матери Анна улетела в Арабские Эмираты, где может щеголять без теплой куртки.

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