«Ищем роддом»: Роза Сябитова скоро станет бабушкой

Девушка уже два года замужем за Максимом Шевченко.

Дочь телесвахи Розы Сябитовой Ксения беременна. Об этом ведущая «Давай поженимся!» сообщила в свой исповеди на платформе Premier.

«Скоро я стану бабушкой! А Ксюнечка (дочь Сябитовой. — Прим. ред.) скоро станет мамой. Сейчас ищем роддом!» — заявила Сябитова.

Ксения замужем за бизнесменом Максимом. Предложение руки и сердца молодой человек ей сделал в декабре 2019 года в Праге, а через год они уже поженились. После свадьбы Ксения взяла фамилию мужа — Шевченко.

Кстати, это второй брак Ксении. С первым мужем Андреем они не прожили и года. Мужчина уехал в другой город, неожиданно разорвав отношения.

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