«Шансов нет»: внук Алисы Фрейндлих озвучил страшную правду о легендарной артистке

Алиса Фрейндлих много лет является ведущей артисткой Большого драматического театра в Санкт-Петербурге. Звезда регулярно выходит на сцену, хотя ей уже 87 лет – возраст этому не помеха.

Когда артистка попала в реанимацию с коронавирусом, пролежав более двух месяцев в больнице им. Соколова в Санкт-Петербурге, взволновались миллионы поклонников. И, как оказалось, небеспочвенно – актриса находилась на грани жизни и смерти.

Внук Алисы Фрейндлих, режиссер Никита Владимиров в YouTube-шоу «Белый шум» признался, что болезнь его легендарная бабушка перенесла очень тяжело — состояние было критическим.

«93% поражения легких. Она два месяца лежала в больнице, полтора из которых – в реанимации. Как мне сказал врач, когда ее доставили в реанимацию, «шансов нет». Поэтому когда ее выписывали из больницы, это было, можно сказать, чудо», — рассказал дрожащим голосом режиссер.

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