Все еще в реанимации: новые данные о состоянии здоровья госпитализированной Алисы Фрейндлих

Актриса попала в больницу с коронавирусом в конце декабря.

86-летняя Алиса Фрейндлих была доставлена в одну из клиник Санкт-Петербурга в канун Нового года с диагнозом «коронавирус», вместе с Алисой Бруновной были госпитализированы ее дочь и внучка, все три женщины заразились ковидом.

Сообщалось, что у известной актрисы обширное поражение легких. Врачи приняли решение перевести Алису Фрейндлих из обычного отделения клиники в реанимационное.

К этому дню состояние звезды театра и кино стабилизировалось, но специалисты пока не спешат отпускать свою пациентку из реанимации. Как рассказали в больнице, Алиса Бруновна очень дисциплинированный человек, она ответственно выполняет все рекомендации врачей — принимает лекарства и делает дыхательную гимнастику. Периодически Алиса Бруновна все еще дышит при помощи специальной кислородной маски.

«Мы надеемся, что вскоре Фрейндлих будет переведена из реанимации», — цитирует специалистов клиники, где проходит лечение актриса, телеграм-канал «Комсомольской правды».

Напомним, Алиса Фрейндлих не хотела разглашать подробности своей госпитализации.

Но после того, как информация о болезни звезды стала достоянием общественности, ее подтвердила внучка актрисы Варвара.

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