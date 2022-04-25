Почему 600-метровая квартира Тимати считается странной по интерьеру

Квартира популярного репера Тимати в 600 квадратных метров расположена в центре Москвы. Однако эксперты считают ее странной из-за интерьера.

Дело в том, что жилье 41-летнего артиста в буквальном смысле завалено куклами Bearbrick. Bearbrick. Репер — страстный коллекционер.

«Большее количество времени я проводу в гостиной, — признался Тимати «Муз-ТВ» для программы «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков». — Поэтому места я не экономлю, она у меня гигантская».

Кстати, куклы Тимати — дорогие. Обычные стоят от 60 тысяч рублей, эксклюзивные — от 200 тысяч. Вся коллекция музыканта оценивается в 2 миллиона рублей.

Документальные премьеры выходят на канале «Муз-ТВ» каждую субботу в 16.00.

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