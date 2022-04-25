Как выглядит квартира Ольги Бузовой за 120 миллионов рублей

Ольга Бузова купила свою собственную квартиру в Москве только через 15 лет после переезда из Петербурга. Сначала она снимала жилье. Потом вышла замуж за Дмитрия Тарасова и переехала в его квартиру на юго-западе, но после развода певица снова переехала на съемную.

В 2019-м году бывшая ведущая «Дома-2» порадовала своих поклонников новостью — она, наконец, обзавелась своими квадратными метрами в центре Москвы.

«Как выяснилось, я умею копить и три года усиленно откладывала деньги на квартиру», — призналась Бузова журналистам «Муз-ТВ» для программы «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков».

Квартира, площадью в 200 «квадратов» расположена в элитном ЖК на Мосфильмовской улице. И обошлась она Бузовой за 120 миллионов рублей.

По оценкам экспертов, Ольге еще повезло. Потому что сейчас один квадратный метр в этом комплексе стоит 1 миллион рублей.

Уже четыре года в квартире Бузовой идет ремонт. Звезда признается, что все делает с шиком.

«Обязательно будет камин, мраморные полы», — делится Ольга своими секретами.

Кстати, документальные премьеры выходят на канале «Муз-ТВ» каждую субботу в 16:00.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.