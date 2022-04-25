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Пелагея предстала на премьере в элегантном платье в пол с цветочным принтом

Артистка вышла в свет.

Пелагея предстала на премьере в элегантном платье в пол с цветочным принтом
Певица Пелагея. Фото: соцсети

В минувшее воскресенье состоялась светская премьера спектакля «Укрощение строптивой» — первой части шекспировской трилогии режиссера Андрея Кончаловского в Театре Моссовета.

Главные роли исполнили Юлия Высоцкая, Александр Филиппенко и Алексей Розин.

Светское мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди них — певица Пелагея. Артистка предстала перед журналистами в темном элегантном платье в пол с цветочным принтом. А сочетала стильный образ Пелагея с коричневыми туфлями.

Певица Пелагея. Фото: Геворг Арутюнян и Елена Лапина
Певица Пелагея. Фото: Геворг Арутюнян и Елена Лапина

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