Пелагея предстала на премьере в элегантном платье в пол с цветочным принтом

В минувшее воскресенье состоялась светская премьера спектакля «Укрощение строптивой» — первой части шекспировской трилогии режиссера Андрея Кончаловского в Театре Моссовета.

Главные роли исполнили Юлия Высоцкая, Александр Филиппенко и Алексей Розин.

Светское мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди них — певица Пелагея. Артистка предстала перед журналистами в темном элегантном платье в пол с цветочным принтом. А сочетала стильный образ Пелагея с коричневыми туфлями.

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