Из трудного подростка в звезду Голливуда: как Оксана Акиньшина понравилась Бодрову, крутила роман с Шнуром и увела Козловского из семьи

Российская актриса Оксана Акиньшина прославилась не только на Родине, но и в Голливуде. Но в личной жизни у нее не столь все гладко, как в карьере. Звезда рано повзрослела, встречалась с Алексеем Чадовым, Сергеем Шнуровым, Алексеем Воробьевым, была замужем дважды, а теперь увела из семьи Данилу Козловского. Подробнее об этом — в нашем материале.

Оксана Акиньшина: детство, родители, раннее взросление

Оксана Сергеевна Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года в Ленинграде в семье бухгалтера и автослесаря. С детства она тянулась к творчеству, посещала танцевальный кружок. Но очень быстро забросила игры в куклы, став самостоятельной очень рано. Ее взрослыми решениями стали отношения с противоположным полом и первая татуировка в 12 лет, а в 13 – знакомство с алкоголем и сигаретами. к тому же, в семье будущей актрис случился раскол – родители развелись.

Со школой у будущей звезды не ладилось, она училась плохо и забросила уроки. Вернуться к вопросу получения среднего образования смогла лишь в 2008 году. А когда разменяла четвертый десяток, призналась, что лучше бы родители были с ней построже – тогда бы дисциплины в ее жизни стало больше.

После получения аттестата девушка выбрала один из Санкт-Петербургских вузов, выбрав профессию искусствоведа. К этому времени она уже была знаменитой актрисой.

Оксана Акиньшина: карьера

Карьеру Акиньшина начала в модельном агентстве. Его девушка с эффектной внешностью – блондинка с карими глазами ростом 170 см и весом 56 кг — стала посещать в подростковом возрасте. Оттуда ее отправили на кастинг в фильм «Сестры» Сергея Бодрова-младшего. Ему требовалась актриса с характером, которая могла его продемонстрировать при случае. И трудный подросток Акиньшина пробы с успехом прошла.

Эта картина сделала 13-летнюю девочку знаменитой – в Сочи на кинофестивале в 2001 году в конкурсе «Дебют» она вместе с Катей Гориной получила награду «За лучший актерский дуэт».

Следующей картиной стала зарубежная драма «Лиля навсегда» шведа Лукаса Мудиссона. Она принесла молодой актрисе мировую известность. За главную роль в ленте Акиньшина получила приз 13-го Международного кинофестиваля в Стокгольме и престижную премию Шведской киноакадемии «Золотой жук».

В 2002 году Акиньшина приняла предложение Филиппа Янковского и снялась вместе с Константином Хабенским и Федором Бондарчуком в фильме «В движении». Однако, работой осталась недовольна.

Следующий год оказался богат как на отечественные проекты, так и на международные. Она снялась в фильме «Игры мотыльков», «сериале «Каменская», согласилась появиться в голландском проекте «Юг», ради которого освоила разговорный голландский.

В 2004 году Акиньшина предпочла «Статскому советнику» голливудский проект «Превосходство Борна», в который она попала со второй попытки, снявшись вместе с Мэттом Дэймоном.

В России после мирового успеха Акиньшина появилась в фэнтэзи «Волкодав из рода Серых Псов», а затем мюзикле «Стиляги», где сыграла представительницу самобытной субкультуры середины ХХ века Полину по прозвищу Польза.

В 2011 году Оксана Акиньшина блистала в биографической ленте «Высоцкий. Спасибо, что живой», воплотив на экране подругу барда Татьяну Ивлеву. За это ее номинировали на две престижных награды – «Ника» и «Жорж». После чего в ее фильмографии появились романтическая комедия «8 первых свиданий» и ее продолжение.

Также Акиньшина появилась в комедии «СуперБобровы» в 2016 году, драме «Молот» и триллере «Рассвет». Еще один фильм ужасов в карьере Акиньшиной появился в 2020 году, когда актриса снялась в фантастическом триллере «Спутник». А в 2021 году она снялась в картине Данилы Козловского «Чернобыль».

Оксана Акиньшина: личная жизнь

Личная жизнь Оксаны Акиньшиной началась в 12 лет и с тех пор пестрит звездными фамилиями. Она стала встречаться с Алексеем Чадовым. Они познакомились в 2003 году на съемках фильма «Игра мотыльков». И некоторое время она встречалась с 20-летним актером, пока не призналась себе, что ее сердце занимает Сергей Шнуров, который также снимался в картине.

29-летний Шнур был лидером группировки «Ленинград» и имел дурную славу запойного маргинала. И роман с несовершеннолетней Акиньшиной стал еще одним поводом обсуждать скандального хулигана. Они были вместе 5 лет, расстаться настоял певец.

Расставание с отвязным музыкантом ввергло красотку в депрессию. Она долго боролась с ней, а также прошла реабилитацию из-за алкогольной зависимости. И в 2008 году познакомилась со своим будущим мужем. Директор компании «Планета Информ» Дмитрий Литвинов через несколько месяцев сделал предложение актрисе, и они поженились.

Правда, супружеские будни быстро приелись свободолюбивой звезде, и даже беременность не остановила ее – она ушла от мужа в 2010 году и первенца родила как мать-одиночка. Сына актриса назвала Филиппом.

Следующим бойфрендом Акиньшиной стал певец и актер Алексей Воробьев. С сыном по большей части занимались родители Оксаны, пока она устраивала личную жизнь и строила карьеру. И если со второй все ладилось гладко, то первое уже сошло на нет через год романа с Воробьевым.

В 2011 году сердце актрисы покорил продюсер Арчил Геловани. Они стали жить в гражданском браке, и в 2013 году Акиньшина родила мужу сына Константина. А через четыре года на свет появилась дочка Эмми. Она стала больше времени посвящать семье и не стремилась убежать на работу.

Но в августе 2018 года последовал развод Акиньшиной и Геловани. И семейные фото в микроблоге актрисы заменили кадры с Сергеем Шнуровым, который на тот момент расстался с женой Матильдой. Заговорили о том, что у звезд вновь роман. Однако, отношения не получили логического развития.

В 2020 году на съемках в «Чернобыле» звезда вступила в союз с Данилой Козловским, который на тот момент был несвободен – по ту сторону Атлантики у него подрастала малышка-дочь и возлюбленная Ольга Зуева. Но это не остановило пару. Они никак не комментируют свой роман, но несколько раз их видели вместе на курорте, а затем на официальном мероприятии.

Оксана Акиньшина: горячие фото

Акиньшина благодаря природе и модельному прошлому знает о своих достоинствах фигуры. Красотка даже при ревнивом муже Геловани снялась для журнала FHM позировала в соблазнительном голубом купальнике, демонстрируя формы.

В микроблоге кадры с пляжа изобилуют по сей день. Акиньшина вызывает восторг публики, когда показывает снимки в бикини.

Оксана Акиньшина сегодня

В конце 2021 года Акиньшина появилась в главной роли остросюжетного сериала «Контейнер» о суррогатном материнстве. Начало 2022 года ознаменовалось съемками второго сезона криминальной драмы.

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