«Лишь бы ума хватило»: продюсер рассказал, как Лобода может получить российский паспорт

После начала украинской кампании многие звезды начали критиковать страну, в которой ранее зарабатывали бешеные деньги. Среди оскандалившихся – Светлана Лобода. Артистка обозначила свою позицию, но многие обвинили ее в лицемерии.
Продюсер Кирилл Чибисов объяснил, что певица вполне может «передумать» — и легко отыграет назад и даже может получить российское гражданство.
Как это возможно, Чибисов рассказал сайту News.ru. Полюбившая плакать перед камерой Лобода способна слезами разжалобить и убедить в своем раскаянии всех.
«Если она снимет новое видео, где скажет, что заблуждалась, и попросит российский паспорт, уверен, что ей дадут гражданство. Почему нет? Она может стать голубем мира, написать и спеть песню о единении наций. Лишь бы у нее хватило ума разыграть эту карту правильным образом. Она действительно является на цифровых площадках самой топовой из русскоязычных артисток», — объяснил продюсер.
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