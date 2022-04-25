С мамой в дуэте: дочка Успенской вышла на сцену в откровенном наряде

32-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина все чаще появляется не только в Сети, но и на людях. Накануне единственная наследница звезды вместе с мамой вышла на сцену.

Перед публикой молодая артистка появилась в маленьком черном платье с открытым плечом. Она спела с Любовью Успенской дуэтом, вызвав восхищение у присутствующих. Как это было, звездная мама показала в своем микроблоге, а дочка запостила кадры своего красивого внешнего вида.

Напомним, Татьяна Плаксина прошла лечение и восстановительную пластику лица после аварии на велосипеде, в которую попала несколько лет назад на Коста-Рике. На этой почве у девушки возникли ссоры с родительницей, и выяснять отношения Успенская с единственной дочкой была вынуждена даже на шоу.

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