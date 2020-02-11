«Свобода – это когда забываешь отчество у тирана»: дочь Успенской в Америке стала откровенной

Тридцатилетняя дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, впервые высказалась в Instagram после своего приезда в Америку, куда ее отправила мать. Она привела цитату поэта Иосифа Бродского, в которую, судя по всему, вложила некий тайный смысл.

«Свобода – это когда забываешь отчество у тирана». Татьяна Плаксина

Отметим, что чуть больше недели назад Татьяна Плаксина в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась о своей звездной родительнице. Она заявила, что Любовь Успенская ее избивала и даже пыталась задушить.

Позже девушка смогла помириться со своей мамой. Успенская сказала, что продюсеры программы воспользовались состоянием ее дочери, которая страдает шизофренией.

По ее словам, эта внутрисемейная история, которая не должна была становиться предметом обсуждений общественности. Позже Успенская приняла решение отправить дочь в Америку, где живет отец девушки. При этом она сама оплатила ей билеты.