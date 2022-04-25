«У олимпийских чемпионок ногти отрываются»: Каролина Севастьянова получила травму на шоу «Звезды в Африке»

На шоу «Звезды в Африке» участникам никогда не было легко. Проект вышел на финишную прямую, осталось всего семь героев, которые вынуждены бороться не только за еду, но и за победу.

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В новом выпуске добывать пропитание отправились Каролина Севастьянова и Вячеслав Чепурченко. Им нужно было спуститься со страховкой вниз по стене и добыть звезды, отстегнув их от карабина. И Каролина Севастьянова не смогла избежать травмы – ее ноготь попал в замок карабина, и она его вырвала.

Получившая травму гимнастка отважно справилась с тяжелым заданием и даже не заплакала из-за боли. Ведущий проекта Михаил Галустян поразился отваге девушки и признал – это Африка, жертвы здесь неизбежны.

«Вы смотрите «Звезды в Африке. Весеннее обострение». У нас тут такое творится, у олимпийских чемпионок ногти отрываются, лишь бы звезду взять и принести еду в лагерь», — резюмировал произошедшее Михаил Галустян.

Каролина Севастьянова, напомним, — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года. Она осталась на проекте в предыдущем выпуске благодаря ушедшему Никите Джигурде, хотя проиграла испытание.

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