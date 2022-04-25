«Я у этого человека стоял на подпевках»: Филипп Киркоров шокирован новым разоблачением на «Маске»

На шоу «Маска» состоялся второй полуфинал. В новом выпуске перед зрителями и жюри выступили не только участники проекта, но и приглашенные звезды, спрятанные в оригинальные костюмы.

Первым показал свой музыкальный номер Мишка. Блестящий персонаж в костюме из пайеток поразил всех своим вокалом – он исполнил современный хит Элджея и Федука «Розовое вино».

По замыслу продюсеров, после выступления Мишка снял маску. И никто из судей не угадал, что там – Игорь Саруханов. Филиппу Киркорову вовсе стало стыдно за свои версии, поскольку с этим музыкантом его много связывает в карьере.

«Я у этого человека стоял на подпевках в 88 году, когда мы гастролировали», — шокирован артист. И признался: «Я с этим человеком знаком больше всех вас! 34 года! Ты первый, кто меня взял на руки и помог выйти на сцену! Игорь, это же обалдеть!».

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