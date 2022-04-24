«Мира, добра!»: Марина и Валентин Юдашкины нарядились к празднику

Жена модельера Валентина Юдашкина – Марина Юдашкина – показала свежее фото знаменитости в своем микроблоге. Валентин Юдашкин в стильном образе улыбался, взявшись за руки с женой.

Марина Юдашкина в честь Пасхи надела блузку цвета приглушенного изумруда с молочной юбкой. В качестве аксессуаров на знаменитости были тонкая цепочка с жемчугом, серьги и часы с зеленым ремешком.

Также дизайнер надела песочные замшевые сапоги. А вот ее муж позировал в праздничный день в белой оверсайзной футболке и укороченном черном кардигане. К ним Юдашкин подобрал классические брюки со стрелкой. Клетчатый узор украсил вещь.

Валентин Юдашкин завершил образ очками с крупной оправой и ботинками цвета молочного шоколада.

«Поздравляем! Светлой Пасхи! Мира, добра! Любви! Счастья!», – написала в своем микроблоге Марина Юдашкина.

Напомним, ранее Марина Юдашкина показала, как украсила стол к Пасхе. Дизайнер выбрала цветущие веточки искусственного растения. Также Юдашкина поставила на праздничный стол фигурки цыплят и кроликов.

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