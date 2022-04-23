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Весенние цветы, подставка для яиц: Марина Юдашкина похвасталась роскошной сервировкой стола к Пасхе

Жена модельера уже подготовилась к празднику.

Весенние цветы, подставка для яиц: Марина Юдашкина похвасталась роскошной сервировкой стола к Пасхе
Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды

Марина Юдашкина является главной поддержкой и опорой Валентина Юдашкина. 58-летний модельер продолжает работать. Примечательно, что Марина часто первой примеряет наряды, которые он создает, а также всегда его сопровождает на праздниках и светских мероприятиях.

А живут супруги в просторном загородном особняке. Там многое она сделала своими руками. Марина также часто сама готовит дома.

Недавно Юдашкина решила показать, как готовит рыбу на сковородке. А вот 23 апреля она похвасталась тем, как украсила стол к Пасхе. В зале она поставила большую вуз с ветками, похожими на сакуру.

Вокруг также были живые цветы в горшках. На специальных подставках были яйца, раскрашенные необычно. А в вазе в виде разбитого яйца были ягоды. Марина также поставила статуэтки в виде кроликов и куриц.

Марина Юдашкина украсила особняк. Фото: соцсети

Необычным у нее был и кулич, украшенный орехами.

«Подготовка к Пасхе!» — написала она.

Поклонники восхитились ее стараниями. Многие отметили, что у нее получился роскошный декор. «Очень красиво», «Какая красота!», «Грандиозно», «У вас настоящий талант», «Какая прелесть!», «Как всегда у вас все очень красиво, с праздником вас!», «Красивый стол праздничный», ««Хорошего вам праздника», «У вас очумелые ручки», — прокомментировали пост подписчики.

Марина Юдашкина показала кулич. Фото: соцсети

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