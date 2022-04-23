«Господи, я прошла через это!»: Бритни Спирс призналась, что плачет каждый вечер из-за своих мемуаров

Исполнительница Бритни Спирс заключила на 15 миллионов долларов сделку с книжным издательством. Артистка планирует выпустить свои мемуары, в которых расскажет о сложной жизни под опекой отца.

Бритни поведает историю о том, что ей пришлось пережить за 13 лет под опекунством отца. Однако вспомнить тот ужас, в котором она жила каждый день, Бритни тяжело. Поэтому каждый вечер певица плачет.

«Я плачу два дня после этого. Я такая: «Господи, я прошла через это!». «Это невероятно помогает, но это очень трудно», — отметила Бритни, а потом удалила пост в личном микроблоге.

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Напомним, ранее Бритни Спирс намекнула на заключение брака с Сэмом Асгари. Ранее артистка мерила платье у модельера Версаче. Исполнительница дружит с Донателло Версаче и перед свадьбой пообщалась с модельером, чтобы заказать у нее роскошное платье невесты.

Примечательно, что Сэма Асгари Бритни Спирс давно называет мужем. Поэтому поклонники вечно гадают, не поженились ли звезды.

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