«Господи, я прошла через это!»: Бритни Спирс призналась, что плачет каждый вечер из-за своих мемуаров

Исполнительница Бритни Спирс заключила на 15 миллионов долларов сделку с книжным издательством. Артистка планирует выпустить свои мемуары, в которых расскажет о сложной жизни под опекой отца.
Бритни поведает историю о том, что ей пришлось пережить за 13 лет под опекунством отца. Однако вспомнить тот ужас, в котором она жила каждый день, Бритни тяжело. Поэтому каждый вечер певица плачет.
«Я плачу два дня после этого. Я такая: «Господи, я прошла через это!». «Это невероятно помогает, но это очень трудно», — отметила Бритни, а потом удалила пост в личном микроблоге.
Напомним, ранее Бритни Спирс намекнула на заключение брака с Сэмом Асгари. Ранее артистка мерила платье у модельера Версаче. Исполнительница дружит с Донателло Версаче и перед свадьбой пообщалась с модельером, чтобы заказать у нее роскошное платье невесты.
Примечательно, что Сэма Асгари Бритни Спирс давно называет мужем. Поэтому поклонники вечно гадают, не поженились ли звезды.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.