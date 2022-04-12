«Всегда с нетерпением ждал»: жених Бритни Спирс готовится стать отцом

После того, как 40-летняя певица Бритни Спирс сделала пост в соцсетях о своей новой беременности, ее жених, 28-летний Сэм Асгари написал пост про семью и отцовство.

«Брак и дети — естественная часть крепких отношений, наполненных любовью и уважением. Отцовство — это то, чего я всегда с нетерпением ждал, и я не воспринимаю это легкомысленно. Это самая важная работа, которую я когда-либо делал», — поделился мыслями молодой фитнес-тренер.

Добавим, что поклонники сомневаются в искренности Бритни. Часть фанатов певицы считает, что она просто шутит, имея в виду не беременный живот, а разъевшийся живот. Пост Сэма должен, по идее, внести серьезность в эту ситуацию, но атлет тоже, бывало, нередко подшучивал над своими отношениями со Спирс.

Если звездная парочка все-таки не иронизирует, то для Асгари это будет первый ребенок, а у поп-звезды уже есть два сына-подростка, опеку над которыми забрал ее первый муж после скандальных срывов певицы.

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