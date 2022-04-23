Уилл Смит после скандала на «Оскаре» улетел в Индию

После того, как Уилл Смит столкнулся с хейтом из-за своего поступка во время «Оскара», уехал в Индию.

Долгое время артист не выходил из дома, ему пришлось отказаться от нескольких ролей в кино и выйти из состава американской киноакадемии. А теперь знаменитость увидели в Мумбаи.

Уилл прилетел в Мумбаи на частном самолете. Папарацци сфотографировали актера около аэропорта. Смит был в отличном расположении духа. Он не отказывал фанатам в фотографии и был очень приветлив (фото смотреть здесь).

Некоторые поклонники Уилла Смита подумали, что артист решил переехать в Индию. Однако у других появилась информация, что Смит просто прилетел отдыхать и забыть инцидент на премии «Оскар».

Уилл Смит лишился популярности своих поклонников на родине. Однако приветливые граждане Индии подтвердили, что в других странах Смита по-прежнему любят.

Напомним, ранее брат ведущего Криса Рока захотел сразиться с Уиллом Смитом. Родственник получившего подщечину захотел наказать актера.

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