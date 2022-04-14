«Я его уничтожу»: брат Криса Рока захотел сразиться с Уиллом Смитом

Младший брат ведущего «Оскара-2022» Кенни Рок захотел заступиться за близкого родственника после инцидента с Уиллом Смитом.
Брат Криса Рока посчитал оскорблением поступок исполнителя главной роли в фильме «Король Ричард». Кенни вызвал голливудского актера на поединок.
«Я должен выйти на ринг с ним. Я его уничтожу», — признался брат Криса Рока в беседе с tmz.com.
А вот сам пострадавший не готов разговаривать о полученной пощечине без крупной суммы денег. Крис Рок не стал подавать заявление в полицию и не захотел комментировать произошедшее на «Оскаре» в этом году.
После неудачной шутки в адрес жены Уилла Смита Крис Рок почувствовал удар артиста, который выиграл номинацию «Лучшая актерская игра».
Напомним, ранее Уилла Смита отстранили на десять лет от посещения «Оскара» и других мероприятий Американской академии кино. Сограждане Уилла Смита не поддержали поступок актера. И популярность голливудского артиста упала в США на 30%.
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