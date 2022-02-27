«Это дьявол!»: Любовь Успенская рассказала, кто желал ей смерти

Певица Любовь Успенская призналась, что подруга ее дочери Татьяны Плаксиной пыталась убить ее.

Успенская долго боролась с зависимостью дочери. Однако только недавно выяснилось, почему Татьяна Плаксина вела себя странно и конфликтовала с родной матерью.

«Таня вела эфиры в невменяемом состоянии и говорила чушь, потому что на нее присела подруга Таисия. Это дьявол! Девушка пришла к нам в дом три года назад… Она приносила Тане наркотики, а я не знала. Она ее зомбировала! Таня думала, что ей помогают готовиться к концерту…», – в ужасе говорила Успенская.

«У Таисии быль цель разрушить Таню, разрушить меня, девушка даже хотела убить меня, чтобы завладеть всем состоянием! Она говорила Тане «если мать к тебе зайдет, то воткни ей нож в спину или сбрось с лестницы». Она давала ей самую страшную химию», — рассказала Успенская в программе «Мужское/Женское» на Первом канале.

Напомним, ранее артистка Анита Цой поздравила Любовь Успенскую с днем рождения.

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