Пруд и собственная реставрационная: как выглядит шикарный особняк Григория Лепса за 1 млрд рублей

Певец очень гордится своей коллекцией икон.

Григорий Лепс имеет шикарный дом в Московской области по «Новой Риге». Коттеджный поселок находится в 10 километрах от МКАД.

На территории располагаются два огромных дома, площадью в одну тысячу квадратов каждый. В одном из них певец живет, а в другом располагается его звукозаписывающая студия.

Также у Лепса есть гараж и даже собственный пруд с оборудованным пляжем.

В передаче «Муз-ТВ» «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков» рассказали, что больше всего музыкант гордится своей коллекцией икон, в его доме даже есть своя собственная мастерская.

Стоимость дома, по оценкам экспертов, составляет около 15 миллионов долларов. В рублях это более 1 миллиарда.

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