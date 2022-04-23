Пруд и собственная реставрационная: как выглядит шикарный особняк Григория Лепса за 1 млрд рублей

Григорий Лепс имеет шикарный дом в Московской области по «Новой Риге». Коттеджный поселок находится в 10 километрах от МКАД.
На территории располагаются два огромных дома, площадью в одну тысячу квадратов каждый. В одном из них певец живет, а в другом располагается его звукозаписывающая студия.
Также у Лепса есть гараж и даже собственный пруд с оборудованным пляжем.
В передаче «Муз-ТВ» «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков» рассказали, что больше всего музыкант гордится своей коллекцией икон, в его доме даже есть своя собственная мастерская.
Стоимость дома, по оценкам экспертов, составляет около 15 миллионов долларов. В рублях это более 1 миллиарда.
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