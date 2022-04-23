«Выглядишь шикарно!»: Клава Кока в оранжевой блузке и мини-юбке произвела впечатление на Павла Волю

Певица Клава Кока стала героиней шоу «Импровизация» на ТНТ. Звезда появилась в студии телепроекта в ярко-оранжевой блузке и мини-юбке, блеснув длинными ногами в лодочках перед комиками.

Ведущий шоу Павел Воля порадовался приходу артистки. А когда она предстала перед ним во всей красе, не смог не отметить ее внешний вид.

«Да это кто такой? Да это кто такой?», — поразился Воля. И не скрыл своего восхищения: «Клава, ты выглядишь шикарно!».

Клава Кока подметила, что она нарядилась под цвет штанов Павла Воли, чтобы гармонировать в кадре. И с удовольствием включилась в игру с ребятами.

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