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«Выглядишь шикарно!»: Клава Кока в оранжевой блузке и мини-юбке произвела впечатление на Павла Волю

Звезда сцены блеснула красотой на шоу «Импровизация».

«Выглядишь шикарно!»: Клава Кока в оранжевой блузке и мини-юбке произвела впечатление на Павла Волю
Клава Кока. Фото: соцсети

Певица Клава Кока стала героиней шоу «Импровизация» на ТНТ. Звезда появилась в студии телепроекта в ярко-оранжевой блузке и мини-юбке, блеснув длинными ногами в лодочках перед комиками.

Ведущий шоу Павел Воля порадовался приходу артистки. А когда она предстала перед ним во всей красе, не смог не отметить ее внешний вид.

Клава Кока на шоу «Импровизация». Кадр из шоу

«Да это кто такой? Да это кто такой?», — поразился Воля. И не скрыл своего восхищения: «Клава, ты выглядишь шикарно!».

Клава Кока подметила, что она нарядилась под цвет штанов Павла Воли, чтобы гармонировать в кадре. И с удовольствием включилась в игру с ребятами.

Клава Кока на шоу «Импровизация». Кадр из шоу

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