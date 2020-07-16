Пока муж работает: Бабкина в вечернем полумраке запечатлелась на море в объятиях мужчины

Не очень понятно, что произошло в отношениях Надежды Бабкиной и ее гражданского супруга Евгения Гора после того, как она пережила кому и пневмонию на фоне коронавируса. Но ведет себя пара по обывательским меркам довольно странно.

Мужчина в личном блоге сообщил, что вплотную занялся своей музыкальной карьерой и сфотографировался с певицей Светланой Навоян. В это же время его благоверная улетела отдыхать в Крым в сопровождении Антона Собянина. Молодой мужчина раньше работал начальником департамента молодежной политики Кемеровской области. Теперь же сотрудничает с коллективом Бабкиной.

Примечательно, что мужчина уже далеко не в первый раз появляется рядом с певицей во время ее отпуска. Он уже успел отдохнуть с ней в Турции и в Израиле. И практически всегда фотографировался со звездой, заключая ее в объятия и провоцируя слухи.

Не стал исключением и этот раз. Приехав на черноморское побережье, парочка сразу же запечатлелась рядом, Антон уже по традиции нежно обнимал Бабкину за плечи.

А через пару дней их объятия стали уже заметно жарче – Собянин без ложной скромности положил руки женщине прямо на область груди. Облаченная в страстное красное одеяние народница, судя по обнародованному кадру в Сети, возражать не стала.

В то же время муж Бабкиной Гор написал в личном блоге: «Не надо паники». Правда, кому адресовано послание, артист пояснять не стал.