Помолодела и расцвела: Лариса Копенкина изменила внешность

66-летняя экс-жена Прохора Шаляпина, бизнесвумен Лариса Копенкина после воссоединения с певцом расцвела. Она регулярно появлялась в компании Шаляпина, а теперь решила, что новому этапу ее жизни не хватает обновленной внешности. И решилась на изменения.

Накануне бизнес-леди отправилась в салон красоты, где ей сделали новую стрижку и укладку. Пассия Шаляпина предпочла традиционному блонду более темный оттенок, что сделало ее значительно моложе и свежее. С длиной волос тоже удался эксперимент: она подстриглась и уложила локоны прямо, по-мальчишечьи.

Напомним, Лариса Копенкина развелась с Прохором Шаляпиным в 2015 году. Однако, весной 2022 года пара вновь воссоединилась. Пока они никак не прокомментировали отношения.

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