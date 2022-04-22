«У меня были паленые очки»: Сергей Зверев вспомнил, как носил поддельные люксовые вещи

Артист не видит ничего плохого в том, чтобы приобрести реплику дорогого бренда.

Стилист Сергей Зверев рассказал, что раньше не боялся носить подделки люксовых вещей.

Знаменитость покупал на рынке реплики известных брендов.

«Приезжайте на рынок и посмотрите: там и Гуччи, и Дольче Габбано, и Шанель — чего только нет. Даже Шанель не знает, что есть такие модели. И качество неплохое. Мне кажется, скоро и эти вещи будут стоить бешеные деньги. Китай, конечно, рулит в этой области. Производители даже документы кладут — вроде паспорта сумки. И номера сумок делают разные. Louis Vuitton особенно хорошо получается», — отметил Зверев.

больше по теме Сергей Зверев рассказал о подарках Людмилы Гурченко Все презенты стилист бережно хранит.

«У меня, помню, была история. На одном мероприятии мне одна девушка сказала: «Ой, ваши очки так блестят, а мои — нет». И достает родные, фирменные. А я думаю: «Надо свои спрятать». Потому что у меня были паленые очки — мне фанатка подарила. Но на сцене так горят. А девушка мне говорит: «Мне ваши так нравятся — а где вы купили?» Я сказал, что у меня эксклюзивное предложение просто», — передает слова Зверева womanhit.ru.

Знаменитость добавил, что многие его друзья изменили свое мнение по поводу дорогих брендовых вещей. Они стали меньше тратить на наряды по цене домов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.