«Разные по складу ума»: Лазарев — откровенно об особенностях сына Никиты и дочки Ани

Певец души не чает в своих детях. И рассказывает о них взахлеб.

Сергей Лазарев 1 апреля отпраздновал свое 39-летие. Певец сумел построить завидную музыкальную карьеру в сольном плавании и дважды стать отцом. О своих детях артист говорит взахлеб. У Сергея есть сын Никита и дочка Анечка. По словам певца, по характеру они совершенно разные. Первенец артиста уже взрослый паренек, с ним есть о чем поговорить, а вот Анютка пока еще совсем малышка.

«Я не могу сказать, что это сложно. Никита постарше, он многое понимает, и с ним можно поговорить как со взрослым. Анютка еще совсем малышка, она девочка, принцесса. Хотя они очень разные по характеру и по складу ума. Никита более дисциплинированный, Анечка пока что, в силу возраста, совсем ребенок, поэтому может и похулиганить, и покапризничать, потому что девочка. Но все равно они очень воспитанные, умные и неизбалованные. И всегда отличаются какой-то правильной скромностью», — приводит cosmo.ru слова Сергея Лазарева.

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