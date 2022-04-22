«Мое первое появление на телевидении»: Иван Ургант показал кадры со съемок

Накануне стало известно, что Иван Ургант возобновил свою работу на телевидении. Шоумен ежедневно ходит на работу, его отпуск в Израиле закончился несколько недель назад.

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Сам шоумен оправдываться не собирается, его цитировала коллега по вечерней передаче Ирена Понарошку, мол, это унизительно. В соцсети телеведущий тоже вернулся. И показал свои первые кадры со съемок. В Telegram он решил вспомнить про дебют на ТВ, который состоялся еще в школе – тогда одиннадцатиклассник Иван снимался в музыкальном клипе.

«Мое первое появление на телевидении. Есть такой замечательный ленинградский и петербургский композитор Олег Кваша, который написал знаменитую песню «Зеленоглазое такси», ее поет Боярский. Он пригласил меня на съемки клипа «Пой бродяга». Я учился тогда в последнем классе. К счастью, клип не пошел. Когда я последний раз смотрел его на YouTube, там было 30 000 просмотров за 25 лет. Мне кажется, что большая часть просмотров – мои. Клип нельзя смотреть моргая, потому что иначе вы меня не найдете», — предупреждает Ургант.

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