Тонну справок-то собрала! Хаматовой напомнили, как та хотела получить звание народной

Журналистка Алена Жигалова усомнилась в искренности слов Чулпан, когда та назвала вожделенный некогда почетный статус «бредятиной».

Алена Жигалова в рамках новостной повести прокомментировала самые острые темы, взволновавшие умы общественности в своем YouTube-проекте «Алена, блин!». Так, журналистка искренне считает, что Чулпан Хаматова напела латышам во время своего интервью для рижского ТВ.

Напомним, что перед камерой актриса заявила, что с легкостью откажется от звания народной артистки России. Чулпан подметила, что и получать-то его не хотела, назвав почетный статус «бредятиной».

В ответ Алена Жигалова вывела актрису на чистую воду, напомнив Хаматовой, как та в свое время собирала тонну справок, которые были необходимы для присвоения некогда вожделенного ею звания народной артистки России.

Также журналистка не сомневается в том, что Чулпан была не прочь получить такой важный статус. Иначе зачем бы она обременяла себя прохождением всех необходимых процедур.

«Я знаю, как получают звание народных артистов России. Для этого нужно все кабинеты обойти. С анализами, справками о доходах. Ну, все предоставить, чтобы тебя допустили туда. И тебе только через год дадут», — сказала Алена. «Так что, Чулпан, хорош заливать», — добавила журналистка.

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